Åžahan GÃ¶kbakar kÄ±zÄ± ile Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ± sosyal medya sallandÄ±

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar, sosyal medya hesabÄ±ndan yeni doÄŸan kÄ±zÄ± Ela ile ilk karesini paylaÅŸtÄ±

Ünlü komedyen Åžahan Gökbakar, kÄ±zÄ± Ela ile çekilmiÅŸ ilk fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±."Recep Ä°vedik 5" ile giÅŸede rekorlar kÄ±ran Åžahan Gökbakar, kÄ±zÄ± Ela ile ilk fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. KÄ±zÄ± kucaÄŸÄ±nda uyurken çekilen fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan Gökbakar, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na da, "Küçük prensesimle öÄŸle uykusu" notunu düÅŸtü.Ünlü komedyenin bu paylaÅŸÄ±mÄ±, büyük beÄŸeni topladÄ±.