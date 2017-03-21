Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/03/2017 15:28

Rafet El Roman'dan eski eÅŸlerini Ã§Ä±ldÄ±rtacak samimi itiraf

hÃ¼lya rafet program

Rafet El Roman AvÅŸar kÄ±zÄ±nÄ±n sunduÄŸu programda "kadÄ±nlar senin iÃ§in ne ifade ediyor" sorusuna verdiÄŸi cevap ile eski eÅŸlerini kÄ±zdÄ±racak.

'Bir Hülya AvÅŸar Sohbet'nin bu haftaki konuÄŸu Rafet El Roman olacak. AvÅŸar kÄ±zÄ±na samimi itiraflarda bulunan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± kafasÄ±nda hep bir kadÄ±n olduÄŸunu ve kendisine en çok onun acÄ± çektirdiÄŸini söyledi. Hülya AvÅŸar "kadÄ±nlar senin için ne ifade ediyor" diye sorunca, Rafet El Roman, "benim kafamda hep bir kadÄ±n vardÄ±, bana ilk aÅŸk acÄ±sÄ± çektiren de oydu" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Hülya AvÅŸar bunun üzerine "Sen benim sevgilim olsan sana hayatta güvenmezdim" diye yanÄ±t verince ikili kahkahalara boÄŸuldu. 'Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti' 24 Mart Cuma günü Star TV'de izleyici ile buluÅŸacak.

 

 

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