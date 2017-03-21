Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/03/2017 19:42

Karar alÄ±ndÄ± evlilik programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± tarih belli oldu

rtÃ¼k

Ä°zdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili RTÃœK, TV yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p net kararÄ±nÄ± perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ verecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Yerlikaya BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada evlilik programlarÄ±yla ilgili nihai kararÄ±n PerÅŸembe gübü yapÄ±lacak toplantÄ±da verileceÄŸini söyledi. Genel Müdür Akarca'ya çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi aktaran Yerlikaya, son günlerde sÄ±kça tartÄ±ÅŸÄ±lan konularda önemli deÄŸerlendirmelerde de bulundu. Aile kavramÄ±nÄ±n önemine vurgu yapan Yerlikaya, 23 Mart PerÅŸembe günü ulusal TV yetkilileriyle "evlilik programlarÄ±nÄ±n yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±" konusunda görüÅŸeceklerini kaydetti. Yerlikaya, bu toplantÄ±da ayrÄ±ca, TV dizilerinde toplumun ahlak kurallarÄ±nÄ± kötü yönde etkileyecek unsurlar konusunda da TV yetkililerinin dikkatini çekeceÄŸini belirtti. YayÄ±nlarla ilgili sorunlarÄ± sektörle diyalog içerisinde çözmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Yerlikaya, "kanallarÄ±n reyting kaygÄ±sÄ± gütmelerini doÄŸal karÅŸÄ±lÄ±yoruz ancak bunun yanÄ±nda toplumsal sorumluluÄŸun da göz önünde bulundurulmasÄ± gerekiyor. Bir programÄ±n reytinginin yüksek olmasÄ± tek baÅŸÄ±na o programÄ±n kalitesinin göstergesi olamaz" dedi.

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