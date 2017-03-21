Sokak ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±na oturan Ä°rem Derici ÅŸarkÄ± sÃ¶yledi

DoÄŸum gÃ¼nÃ¼nde Lizbon'da sokak sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n yanÄ±na oturarak ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyen Ä°rem Derici, eÄŸlenceli anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±

Ünlü popçu Ä°rem Derici, Portekiz'in baÅŸkenti Lizbon'da sokak ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±na gitti. Kendisini tanÄ±ttÄ±. Yere oturup sokak ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±yla birlikte ÅŸarkÄ± söyledi. Orta DoÄŸu'da büyük hayran kitlesi olan Ä°rem Derici'yi Lizbon'da tanÄ±yan çÄ±kmadÄ±. ÅžarkÄ± söylediÄŸi anlarÄ±n videosunu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ünlü popçu paylaÅŸÄ±mÄ±na; "Lizbon'da bir sokak grubu, ikisi BrezilyalÄ±, gitarist Ä°talyan. Lizbon'da buluÅŸmuÅŸlar. Bir de Türk kÄ±zÄ±nÄ± aldÄ±lar aralarÄ±na, ÅŸarkÄ± söyledik gelen geçene sokaktan. Avaz avaz!" notunu ekledi.

Ä°ÅŸte Derici'nin Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:



