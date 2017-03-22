Survivor'da 21 Mart gecesi elenen yarÄ±ÅŸmacÄ± ÅŸok etti kimse beklemiyordu

EkranlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k beÄŸeniyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da 21 Mart SalÄ± gecesi yarÄ±ÅŸmaya bir isim veda etti

Survivor'da dün akÅŸam yaÅŸanan konseyde elenme adayÄ± olarak ünlüler takÄ±mÄ±n Sedat, PÄ±nar, Åžahika ve Furkan aday olarak potaya çÄ±kmÄ±ÅŸ ve gözler halk oylamasÄ±na çevrilmiÅŸti. AdanÄ±n iyi performans gösteren iki yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Sedat ve Furkan'Ä±n potada oluÅŸu gönüllüleri de ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±rken, 4 aday çÄ±kmasÄ± ve kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n giderek azalmasÄ± artÄ±k yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± zorlayan bir unsur haline geldi. Survivor'da dün akÅŸam ÇÄ±lgÄ±n lakaplÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ± Sedat Kapurtu rakiplerinden daha düÅŸük SMS oyu alarak adaya veda etmek zorunda kaldÄ±.

Dün akÅŸam oynanan ödül oyununun kazananÄ± ise gönüllüler takÄ±mÄ± oldu Gönüllüler takÄ±mÄ± ailelerinden gelen mektuplarÄ± okudu.