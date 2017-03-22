EÅŸi Caroline Mustafa KoÃ§'un arsa vasiyetini gerÃ§ekleÅŸtiriyor

Merhum Mustafa KoÃ§'un vasiyeti Ã¼zerine kollarÄ± sÄ±vayan eÅŸi Caroine KoÃ§, 29 milyon dolarlÄ±k araziye golf sahasÄ± kuracak.

Ölümünün birinci yÄ±ldönümünde Koç Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa V. Koç'un en büyük hayallerinden biri olan dalÄ±ÅŸ hikayelerine ve çektiÄŸi fotoÄŸraflara ait Assouline imzalÄ± 'Silent World Mustafa V. Koç' isimli kitabÄ±n çÄ±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayan eÅŸi Caroline Koç, Koç'un ölümünden önce Riva'da aldÄ±ÄŸÄ± 29 milyon dolarlÄ±k araziye vasiyeti üzerine golf kulübü kuruyor. GeçtiÄŸimiz yÄ±l 21 Ocak günü hayatÄ±nÄ± kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa V. Koç'un bir vasiyeti daha yerine getiriliyor. Koç'un saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± arazi üzerine golf sahasÄ± yapÄ±lacak.

RÄ°VA'DA ARAZÄ° TOPLAMAYA BAÅžLAMIÅžTI

Türkiye'nin en eski golf kulübü olan, 117 yÄ±llÄ±k geçmiÅŸe sahip Ä°stanbul Golf Kulübü, 2012'de Maslak'taki sahasÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Sabah Gazetesi yazarÄ± Bülent Cankurt bugünkü yazÄ±sÄ±nda "Kulübün baÅŸkanÄ± Mustafa V. Koç da, eÅŸi Caroline HanÄ±m'Ä±n üzerine bir ÅŸirket kurup golf sahasÄ± yapmak için Riva'da arazi toplamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±" diye yazdÄ±. Golf sahasÄ± Mustafa Koç hayattayken açÄ±lamadÄ±.

Ä°NÅžAATINA BUGÜNLERDE BAÅžLANACAK

YazÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸu bilgiye yer verildi: "EÅŸinin vefatÄ±ndan sonra golf kulübünün baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilen Caroline HanÄ±m'Ä±n harÄ±l harÄ±l Mustafa Bey'in bu hayalini de gerçekleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendim. Dokuz delikli golf sahasÄ± için resmi baÅŸvurularÄ± yapÄ±p devlet izinlerini alan Caroline HanÄ±m, bugünlerde inÅŸaatÄ± baÅŸlatacakmÄ±ÅŸ. Mustafa V. Koç adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacak olan golf sahasÄ±, Mustafa Bey'in adÄ±nÄ± ölümsüzleÅŸtirecek."