Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/03/2017 12:55

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ± bacak dekoltesiyle dikkat Ã§ekti

leyla aliyeva

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in kÄ±zÄ± Leyla Aliyeva, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bacak dekolteli kÄ±yafetiyle hayranlarÄ±ndan tam not aldÄ±.

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in kÄ±zÄ± Leyla Aliyeva, Instagram hesabÄ±ndan ses getiren paylaÅŸÄ±mlarÄ±na devam ediyor. Özel hayatÄ±nÄ± takipçileriyle paylaÅŸmaktan geri durmayan Leyla Aliyeva, ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve güzelliÄŸiyle de göz kamaÅŸtÄ±rmaya devam ediyor.Aliyeva son paylaÅŸÄ±mÄ±yla tüm dikkatleri bir anda üzerine çekti. Askeri motiflerle bezenmiÅŸ bir arasÄ±n önünde poz veren Aliyeva'nÄ±n bacak dekoltesi gözlerden kaçmadÄ±.

Ä°ÅŸte Aliyeva'nÄ±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:


Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

gÃ¼llÃ¼ kilo verdi

ÅžarkÄ±cÄ± GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n yeni halini gÃ¶ren tanÄ±mÄ±yor

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda konuÅŸan GÃ¼llÃ¼, 9 ayda 70 kiloyu nasÄ±l verdiÄŸini anlatarak, "YÃ¼rÃ¼meyi Ã¶zlemiÅŸim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

nur yerlitaÅŸ ivana sert

Skandal olay Nur YerlitaÅŸ canlÄ± yayÄ±nda Ä°vana Sert'i yanÄ±ndan kovdu

ProgramÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Nur YerlitaÅŸ, canlÄ± yayÄ±na katÄ±larak kavgalÄ± olduÄŸu Ä°vana Sert'e "Sen yer deÄŸiÅŸtirsene" demesi Ã¼zerine Kemal DoÄŸulu araya girdi.

nimet alp

YeÅŸilÃ§am oyuncusu Nimet Alp hayata veda etti

YeÅŸilÃ§am'Ä±n "Gecekondu YosmasÄ±" olarak bilinen Ã¼nlÃ¼ oyuncusu Nimet Alp yataÄŸÄ±ndan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti