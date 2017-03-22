Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ± bacak dekoltesiyle dikkat Ã§ekti

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in kÄ±zÄ± Leyla Aliyeva, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bacak dekolteli kÄ±yafetiyle hayranlarÄ±ndan tam not aldÄ±.

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in kÄ±zÄ± Leyla Aliyeva, Instagram hesabÄ±ndan ses getiren paylaÅŸÄ±mlarÄ±na devam ediyor. Özel hayatÄ±nÄ± takipçileriyle paylaÅŸmaktan geri durmayan Leyla Aliyeva, ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve güzelliÄŸiyle de göz kamaÅŸtÄ±rmaya devam ediyor.Aliyeva son paylaÅŸÄ±mÄ±yla tüm dikkatleri bir anda üzerine çekti. Askeri motiflerle bezenmiÅŸ bir arasÄ±n önünde poz veren Aliyeva'nÄ±n bacak dekoltesi gözlerden kaçmadÄ±.

Ä°ÅŸte Aliyeva'nÄ±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:



