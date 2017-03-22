Skandal olay Nur YerlitaÅŸ canlÄ± yayÄ±nda Ä°vana Sert'i yanÄ±ndan kovdu

ProgramÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Nur YerlitaÅŸ, canlÄ± yayÄ±na katÄ±larak kavgalÄ± olduÄŸu Ä°vana Sert'e "Sen yer deÄŸiÅŸtirsene" demesi Ã¼zerine Kemal DoÄŸulu araya girdi.

Nur YerlitaÅŸ'la kavga eden ve programa bir süre ara veren Ivana Sert, Ä°ÅŸte Benim Stilim'e geri döndü.Ancak Nurella ve Ivana arasÄ±ndaki buzlarÄ±n erimediÄŸi aksine kavganÄ±n derinleÅŸtiÄŸi iddialarÄ± ayyuka çÄ±ktÄ±. Hatta Nur YerlitaÅŸ'Ä±n artÄ±k dayanamayarak Ä°ÅŸte Benim Stilim'i bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Nurella'nÄ±n jüri koltuÄŸunu bÄ±rakmasÄ± henüz netlik kazanmamÄ±ÅŸsa da bir süre izin aldÄ±ÄŸÄ± ve jüri koltuÄŸunda oturmayacaÄŸÄ± netlik kazandÄ±.

"IVANA SEN YER DEÄžÄ°ÅžTÄ°RSENE"

ProgramÄ±n bugün yayÄ±nlanan bölümünde ise milyonlarÄ±n önünde herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan ilginç anlar yaÅŸandÄ±. Nur YerlitaÅŸ, Ivana Sert'e "Ivana sen yer deÄŸiÅŸtirsene" dedi. Bunun üzerine Kemal DoÄŸulu hemen lafa girip, "Sen çok üÅŸüdün ben senin yerine geçebilirim" deyip duruma hakim oldu. Nurella'nÄ±n Ivana'ya yer deÄŸiÅŸtirme teklifini gerçekten üÅŸümemesi için mi yaptÄ±ÄŸÄ± ya da artÄ±k yan yana oturmak istemediÄŸi için bahane olarak mÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor.