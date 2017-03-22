Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/03/2017 13:10

YeÅŸilÃ§am oyuncusu Nimet Alp hayata veda etti

nimet alp

YeÅŸilÃ§am'Ä±n "Gecekondu YosmasÄ±" olarak bilinen Ã¼nlÃ¼ oyuncusu Nimet Alp yataÄŸÄ±ndan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti

YeÅŸilçam'Ä±n 1950'li yÄ±llarÄ±na damga vuran oyuncu 88 yaÅŸÄ±ndaki Nimet Alp, yataÄŸÄ±ndan düÅŸmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 'Gecekondu YosmasÄ±' adÄ±yla damgasÄ±nÄ± vuran 1950'li yÄ±llarÄ±n gözde dansözlerinden 88 yaÅŸÄ±ndaki Nimet Alp yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Merkez Mezitli Ä°lçesi'ndeki Bahar YaÅŸlÄ± BakÄ±m Merkezi ve Huzurevi'nde kalan Nimet Alp, iddiaya göre dün akÅŸam saatlerinde yataÄŸÄ±ndan düÅŸtü. ÇaÄŸrÄ±lan ambulansla Mersin Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Alp, yolda yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti. Alp'in ölümüyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

 
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