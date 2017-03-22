ÅžarkÄ±cÄ± GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n yeni halini gÃ¶ren tanÄ±mÄ±yor

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda konuÅŸan GÃ¼llÃ¼, 9 ayda 70 kiloyu nasÄ±l verdiÄŸini anlatarak, "YÃ¼rÃ¼meyi Ã¶zlemiÅŸim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Star TV'de yayÄ±nlanan 'Duyamayan KalmasÄ±n' programÄ±na katÄ±lan Güllü, 9 ayda nasÄ±l 70 kilo verdiÄŸini anlattÄ±. Güllü'ye eski hali gösterilince kendisine "yürüyen bonfile" dedi. Mide ameliyatÄ± geçiren Güllü, 9 ayda 70 kilo verdi. Ameliyattan 3 gün sonra makarna yemek istediÄŸini ancak yiyemediÄŸini ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± anlattÄ±. Güllü'ye Ä°brahim TatlÄ±ses'in programÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eski görüntüleri gösterilince kendisine "yürüyen bonfile" diyerek yürümeyi çok özlediÄŸini ÅŸuan çok mutlu olduÄŸunu söyledi.