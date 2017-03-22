Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± AnÄ±l aynÄ± takÄ±mda olduÄŸu o isme sert Ã§Ä±ktÄ±

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan AnÄ±l Karakurt, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Elif ile ilgili rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi

Gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu AnÄ±l Karakurt, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Elif ÅžadoÄŸlu'nun Oyun sÄ±rasÄ±nda kendisine baÄŸÄ±rmasÄ±ndan rahatsÄ±z olduÄŸunu söyledi.Gönüllüler adasÄ±nda Erdi Ünver ile sohbet eden AnÄ±l, "KÄ±z bana takmÄ±ÅŸ durumda. 'AnÄ±l' diyor, dikkat ettin mi? Bir daha bana böyle artistlik yapsÄ±n Berna'ya yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±n aynÄ±sÄ±nÄ± ona yapacaÄŸÄ±m. AynÄ± tarife" ifadelerini kullandÄ±.