Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/03/2017 14:49

Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± AnÄ±l aynÄ± takÄ±mda olduÄŸu o isme sert Ã§Ä±ktÄ±

AnÄ±l Karakurt

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan AnÄ±l Karakurt, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Elif ile ilgili rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi

Gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu AnÄ±l Karakurt, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Elif ÅžadoÄŸlu'nun Oyun sÄ±rasÄ±nda kendisine baÄŸÄ±rmasÄ±ndan rahatsÄ±z olduÄŸunu söyledi.Gönüllüler adasÄ±nda Erdi Ünver ile sohbet eden AnÄ±l, "KÄ±z bana takmÄ±ÅŸ durumda. 'AnÄ±l' diyor, dikkat ettin mi? Bir daha bana böyle artistlik yapsÄ±n Berna'ya yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±n aynÄ±sÄ±nÄ± ona yapacaÄŸÄ±m. AynÄ± tarife" ifadelerini kullandÄ±.

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