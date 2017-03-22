Aleyna Tilki Emrah Karaduman'Ä±n baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmÄ±yor

Mart ayÄ±nÄ±n 11'inde bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Emrah Karaduman'Ä± yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Aleyna Tilki bir an olsun yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor

EskiÅŸehir'de sahne aldÄ±ktan sonra Dj ve besteci Emrah Karaduman (32) ile arkadaÅŸÄ± Volkan Karaca, konakladÄ±klarÄ± otelin önünde E.D. isimli ÅŸahsÄ±n bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. Emrah Karaduman ve arkadaÅŸÄ±, EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) TÄ±p Fakültesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Volkan Karaca, geçtiÄŸimiz hafta tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edilirken Emrah Karaduman'Ä±n ise Genel Cerrahi Servisinde tedavisi sürüyor. Ünlü sanatçÄ± Aleyna Tilki ise, ilk günden bu yana Emrah Karaduman'Ä±n baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmayarak, ünlü DJ ve besteciye tedavi sürecinde gösterdiÄŸi ilgi ve alakayla destek oluyor.

Tilki, kahvaltÄ± yapmak için ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastane çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda Ä°hlas Haber AjansÄ± mikrofonuna Karaduman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin olarak, "Süper" dedi. Tilki, "Ne zaman taburcu olacak?" sorusuna ise, "Bilmiyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Karaduman ve arkadaÅŸÄ±na bÄ±çakla saldÄ±ran E.D., ilk olarak çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, daha sonra itirazlarÄ±n ardÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gönderilmiÅŸti.