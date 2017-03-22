Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/03/2017 21:48

Meryem Uzerli o paylaÅŸÄ±mÄ± yÃ¼zÃ¼nden kÄ±rbaÃ§lanabilir

Meryem uzerli

Suudi Arabistan'da kozmetik markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Suudi kadÄ±nlarla bir araya gelen oyuncu Meryem Uzerli baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karÄ±nca olanlar oldu

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Suudi Arabistan'da kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kozmetik markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± için Suudi kadÄ±nlarla bir araya geldi.

ERKEKLER DE VARDI

Suudi Arabistan gezisi boyunca baÅŸörtüsünü çÄ±karmayan Uzerli, kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan markanÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda bir ara baÅŸÄ±nÄ± açtÄ±. BazÄ± Suudi kadÄ±nlar da baÅŸÄ±nÄ± açÄ±p Uzerli ile birlikte selfie çekindi.

Uzerli Suudi kadÄ±nlarla baÅŸÄ± açÄ±k çektirdiÄŸi Selfie'yi Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada tanÄ±tÄ±mÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mekanda erkekler de vardÄ±.

KIRBAÇ CEZASI UYGULANABÄ°LÄ°R

Suudi Arabistan kanunlarÄ±na göre kadÄ±nlarÄ±n kamusal alanda özellikle erkeklerin bulunduÄŸu alanlarda baÅŸlarÄ±nÄ± açmalarÄ± kesinlikle yasak. Bunun tespiti halinde baÅŸÄ±nÄ± açan kadÄ±nlara Suudi yasalarÄ± gereÄŸi kÄ±rbaç gibi çeÅŸitli yaptÄ±rÄ±mlar uygulanÄ±yor. Meryem Uzerli'nin bu fotoÄŸrafÄ± Suudi yetkililer tarafÄ±ndan ülkeden çÄ±kmadan görülürse Uzerli'ye Suudi kanunlarÄ± gereÄŸi yaptÄ±rÄ±m uygulanabilir.

Kaynak: Haberler.com

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