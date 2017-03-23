Ã–dÃ¼l tÃ¶reninde Gizem Karaca'nÄ±n frikiÄŸi olay yarattÄ±

Bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen Watsons GÃ¼zellik ve KiÅŸisel BakÄ±m Ã–dÃ¼lleri'ne Gizem Karaca'nÄ±n frikiÄŸi damga vurdu.

3. Watsons Güzellik ve KiÅŸisel BakÄ±m Ödülleri, önceki akÅŸam Raffles Ä°stanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Güzel oyuncu Gizem Karaca'nÄ±n frikiÄŸi olay oldu. Ödül törenine Watsons Türkiye Genel Müdürü Ahmet YanÄ±koÄŸlu ev sahipliÄŸi yaptÄ±. SunuculuÄŸunu Özge Ulusoy'un üstlendiÄŸi gece çok sayÄ±da ünlü ismi bir araya getirdi. Törende ÅŸÄ±k elbiselerle boy gösteren kadÄ±nlar, güzellik konusunda birbiriyle yarÄ±ÅŸtÄ±. MarkalarÄ±n ödüllendirildiÄŸi törende ayrÄ±ca ünlü isimlere de özel ödül verildi.

Ä°ÅŸte Gizem Karaca'nÄ±n frikiÄŸi: