Survivor'da bÃ¼yÃ¼k kavga 45. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

EkranlarÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da heyecan bitmiyor. YarÄ±ÅŸmanÄ±n 45. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda Berna, Ogeday ve Elif arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma Ã§ok konuÅŸulacaÄŸa benziyor

Ä°lgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor’Ä±n 45. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için yine kÄ±yasÄ±ya mücadele verecekler. BakalÄ±m uzun zamandÄ±r oyun kazanamayan Ünlüler bu sefer galip gelebilecek mi?

BERNA ELÄ°F KAVGASI

Adada neredeyse tüm yarÄ±ÅŸmacÄ±larla tartÄ±ÅŸan Berna, Elif’le kavgaya tutuÅŸuyor. Ama bu seferki kavga diÄŸerlerinden daha farklÄ±… Ä°kili fiziki müdahalelerde bulunarak birbirlerine üstünlük kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± Berna ve Elif’i zor ayÄ±rÄ±yor.