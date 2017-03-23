Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/03/2017 12:25

BÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸma sona erdi ilk kez bir araya gelecekler

Ä°pek AÃ§ar ve Beste Haravon

Kayahan'Ä±n vefatÄ±ndan sonra miras tartÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden aralarÄ± bozulan Ä°pek AÃ§ar ve Beste Haravon uzun sÃ¼re sonra ilk kez bir araya gelecek

AralarÄ±ndaki sorunlarÄ± çözen Ä°pek Açar ve Beste Haravon, geleneksel hale gelen 29 Mart'taki ‘Ä°yi ki DoÄŸdun Kayahan' gecesine birlikte katÄ±lma kararÄ± aldÄ±. ÇarÅŸamba akÅŸamÄ± düzenlenecek ‘Ä°yi ki DoÄŸdun Kayahan Senfonik Konseri'nde sanatçÄ±nÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ± seslendirilecek.

BESTE SUNACAK, Ä°PEK AÇAR SÖYLEYECEK

Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nin ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± gecenin sunuculuÄŸunu Beste Haravon üstlenecek. Nilüfer, Fatih Erkoç, Zara, Suat Suna, Mustafa Ceceli gibi isimlerin sahneye çÄ±kÄ±p Kayahan'Ä± ÅŸarkÄ±larla anacaÄŸÄ± konserde Açar'Ä± diÄŸer sanatçÄ±larla birlikte Haravon anons edecek.

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