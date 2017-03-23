Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/03/2017 12:18

KuÅŸum AydÄ±n'Ä±n son halini gÃ¶renler tanÄ±yamÄ±yor

kuÅŸum aydÄ±n

Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran ve TV programÄ± sunuculuÄŸu yapan KuÅŸum AydÄ±n, objektiflere yakalandÄ±.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen KuÅŸum AydÄ±n, önceki gün NiÅŸantaÅŸÄ±'nda objektife takÄ±ldÄ±. AlÄ±ÅŸveriÅŸ turuna çÄ±kan ÅŸarkÄ±cÄ±, bir tutamÄ±nÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±ya boyattÄ±ÄŸÄ± saçlarÄ±yla dikkat çekti.AydÄ±n, fotoÄŸraflarÄ± çekilirken "Beni böyle çekmeyin" diyerek kapüÅŸonuyla saçlarÄ±nÄ± gizledi.Bir döneme damga vuran KuÅŸum AydÄ±n, almÄ±ÅŸ olduÄŸu kilolar ve makyajsÄ±z haliyle tanÄ±nmayacak haldeydi.

KuÅŸum AydÄ±n böyle görüntülendi;


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