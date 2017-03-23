ÅžarkÄ±cÄ± Devran Ã‡aÄŸlar Ã¶ldÃ¼ mÃ¼ Onur Akay aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Onur Akay, ikinci kez Twitter hesabÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya atarak ÅŸarkÄ±cÄ± Devran Ã‡aÄŸlar'Ä±n Ã¶lÃ¼m haberinin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

ÅžarkÄ±cÄ± Devran ÇaÄŸlar'Ä±n kalp krizi geçirerek öldüÄŸü haberleri gündeme bomba gibi düÅŸtü. Haberi felaket tellalÄ± olarak bilinen Onur Akay Twitter hesabÄ±ndan duyurdu diye verilen haberlerin yalan olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Onur Akay, Instagram üzerinden, Twitter hesabÄ±nÄ±n çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸarkÄ±cÄ± arkadaÅŸÄ± Devran ÇaÄŸlar'Ä±n sosyal medyada öldürdüklerini yazdÄ±.

Ä°ÅŸte Onur Akay'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:



