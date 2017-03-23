Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/03/2017 17:02

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n file bekÃ§isi Fabri ve eÅŸi Londra'daki faciadan ucuz kurtuldu

fabri ve eÅŸi

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kalecisi Fabri 3 gÃ¼nlÃ¼k iznini eÅŸiyle Londra'da geÃ§irdi. Kaleci ve eÅŸinin terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul'a uÃ§tuklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ± dünyanÄ±n gündemine oturdu. Parlamento binasÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda gerçekleÅŸen eylemde 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Londra'da yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kalesini koruyan Fabri'nin de 3 günlük izni deÄŸerlendirmek için Londra'ya gittiÄŸi ve saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸehirden ayrÄ±lmak üzere olduÄŸu belirtildi.

 

 

 

 

PATLAMA OLDUÄžUNDA Ä°STANBUL'A GÄ°DÄ°YORLARDI

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sezon baÅŸÄ±nda kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± ve sergilediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performans sonrasÄ± kaleyi devralan Fabri'nin milli maç arasÄ±nda takÄ±ma verilen 3 günlük izni deÄŸerlendirmek için sevgilisiyle birlikte Londra'ya gittiÄŸi ifade edildi. Ajans BeÅŸiktaÅŸ'ta yer alan habere göre; Ä°spanyol kaleci saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi anlarda Ä°stanbul'a dönüÅŸ için havaalanÄ±ndaydÄ±.

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