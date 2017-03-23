SinemanÄ±n Kral ve KraliÃ§esi SinemanÄ±n gÃ¼zelleri belli oldu

Sinemaya yeni yÃ¼zler kazandÄ±rmayÄ± hedefleyen ve yÄ±llar sonra yeniden dÃ¼zenlenen 1.Sinema GÃ¼zeli YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nda kral ve kraliÃ§e belli oldu. 20 yaÅŸÄ±ndaki hukuk fakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisi Dilara GÃ¼lsÃ¼n MeydancÄ± kraliÃ§e seÃ§ilirken, 22 yaÅŸÄ±ndaki Robert Lisesi mezunu Orhan Ã–ztÃ¼rk ise kral oldu. YarÄ±ÅŸmada ilk Ã¼Ã§ dereceye girenler Ã¶nemli dizilerde rol alacaklarâ€¦

AVRUPA-70’li yÄ±llarÄ±n efsane dergileri Ses ve Hayat dergileri tarafÄ±ndan düzenlenen, sinemanÄ±n kral ve kraliçesini seçerek YeÅŸilçam’a pek çok oyuncu kazandÄ±ran efsane yarÄ±ÅŸma “1. Sinema Güzeli YarÄ±ÅŸmasÄ±” Ä°stanbul’da Ataköy Wow Ä°stanbul Hotel & Convention Center’da muhteÅŸem bir gala gecesiyle yapÄ±ldÄ±. Bonne Vie dergisi, Atilla Kaplakarslan Vizyon Production, Bonart Ajans ve Antalya Holiday Medya iÅŸ birliÄŸiyle gerçekleÅŸtirilen yarÄ±ÅŸmanÄ±n öncesinde oyuncu Nuri Alço ünlü isimlerle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± röportajlarÄ± yaparken, gecenin sunuculuklarÄ±nÄ± ise Ceren Kaplakarslan ve Vatan ÅžaÅŸmaz birlikte yaptÄ±lar. Film-San VakfÄ±’nÄ±n manevi katkÄ±larÄ±yla gerçekleÅŸtirilen “1.Sinema Güzeli YarÄ±ÅŸmasÄ±”nÄ±n jürisinde ise ünlü isimler de yer aldÄ±.

Sinema ve TV dizi sektörünün ünlü yapÄ±mcÄ±larÄ± Åžükrü AvÅŸar (AvÅŸar Film), Mehmet YiÄŸit Alp (NTC Medya), ÇaÄŸrÄ± Bingüller (Osman YaÄŸmurdereli Sanat Akademisi), Engin ÇaÄŸlar (Film-San VakfÄ± BÅŸk.) Salih Güney, Tamer KaradaÄŸlÄ±, Åžoray Uzun, Ömür Gedik, Wilma Elles, Kendi, Gönül Yazar, Zafer GündoÄŸdu, Muammer KapucuoÄŸlu ve Berna Burçin ÇakÄ±r (Wow hotel genel müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±) jüri koltuÄŸunda oturdular.

YaÅŸayan deÄŸerlere onur ödülü…

1.Sinema Güzeli YarÄ±ÅŸmasÄ± gala gecesinde ayrÄ±ca “YaÅŸayan DeÄŸerlere SaygÄ±“ bölümünde ünlü sunucu ve gazeteci Halit KÄ±vanç, Muhterem Nur, gazeteci ErdoÄŸan Sevgin ve Nuri Alço’ya yaÅŸam boyu meslek ve onur ödülüleri verildi. Ödülünü alÄ±rken ayakta dakikalarca alkÄ±ÅŸlanÄ±n 93 yaÅŸÄ±ndaki Halit KÄ±vanç oldukça uzun süren teÅŸekkür konuÅŸmasÄ±ndan sonra “Ben ancak bu kadar kÄ±sa konuÅŸabiliyorum” dedi.

TV 8,5 tarafÄ±ndan çekimleri yapÄ±lan ve banttan yayÄ±nlanacak gala gecesinde yarÄ±ÅŸmacÄ±lar yönetmen Avni KütükoÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Drama Ä°stanbul Oyunculuk Atölyesi hocalarÄ± ile kostümlerle MuhteÅŸem YüzyÄ±l ve Kleopatra adlÄ± tiyatro oyunlarÄ± yanÄ±sÄ±ra finalde New Torres erkek giyim ve Fashion 4You’nun kreasyonlarÄ±nÄ± sergiledikleri mini defile ile sahneye çÄ±karak yeteneklerini sergilediler. Bölüm aralarÄ±nda ise konuk sanatçÄ±lar Ömür Gedik, Fas asÄ±llÄ± sanatçÄ± Ä°man, Kendi, ve Kamuran Akkor sahne çÄ±karak ÅŸarkÄ±larÄ± ile geceye renk kattÄ±lar.

Gönül Yazar menisküs olmuÅŸ…

TaÅŸ bebek lakaplÄ± ünlü sanatçÄ± su birikintisine basarak ayaÄŸÄ±nÄ±n kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dizlerindeki kaslarÄ±n yÄ±rtÄ±lmasÄ±na neden olduÄŸunu belirterek zor günler geçirdiÄŸini söyledi. Sahneye çÄ±karken zorlanan ünlü sanatçÄ±ya çevresindekiler yetiÅŸtiler…

Yetenekliler taç giydiler…

YarÄ±ÅŸmada 20 yaÅŸÄ±ndaki hukuk fakültesi öÄŸrencisi Dilara Gülsün MeydancÄ± “Kraliçe” seçilirken ikinciliÄŸi hukuk öÄŸrencisi SuÄŸdem GözalÄ±r, üçüncülüÄŸü ise Çello öÄŸrencisi olan Esra ErdoÄŸan kazandÄ±. Erkeklerde ise 22 yaÅŸÄ±ndaki Robert Lisesi mezunu Orhan Öztürk “Kral” seçilerek taç giyerken ikinciliÄŸi iÅŸletme öÄŸrencisi Erkan Çelik, üçüncülüÄŸü ise dÄ±ÅŸ ticaret eÄŸitmi alan Recep Usta aldÄ±. AyrÄ±ca Türkü Su Demirel Wow Otel güzeli seçilirken ünlü sinema oyuncusu ve “Prens” lakaplÄ± Salih Güney kendi oyu ile AdanalÄ± hemÅŸerisi 22 yaÅŸÄ±ndaki KaÄŸan AÄŸca’yÄ± “YeÅŸilçam’Ä±n Prensi” seçerek ünvanÄ±nÄ± devrettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Salih Güney, KaÄŸan AÄŸca oyunculuk eÄŸitimini üstlendiÄŸini de söyledi. Kraliçe Dilara Gülsün MeydancÄ±’ya tacÄ±nÄ± yapÄ±mcÄ±lar Åžükrü AvÅŸar ve Mehmet YiÄŸitalip birlikte taktÄ±lar. Kral Orhan Öztürk’e ise tacÄ±nÄ± Ömür Gedik ve Wilma Elles beraber taktÄ±lar.

YarÄ±ÅŸmada kraliçe seçilen Dilara Gülsün MeydancÄ± 2017 yaz ayÄ±nda K.K.T.C.’de gerçekleÅŸtirilecek 12. Miss Fashion TV Ä°nternational Güzellik YarÄ±ÅŸmasÄ±’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Ä°lk üç dereceyi paylaÅŸacak kÄ±z ve erkek yarÄ±ÅŸmacÄ±lar ödül olarak; jüride bulunan yapÄ±mcÄ±larÄ±n sinema ve dizi film projelerinde yer alacaklar, Osman YaÄŸmur Dereli Sanat Akademisi’nden oyunculuk eÄŸitimini, Ayça Kuru Akademisi’nden zarafet, yürüyüÅŸ ve doÄŸru duruÅŸ, imaj ve stil danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimlerini, Adem ile Havva Cerrahi TÄ±p Merkezi’nden ise dereceye girenlere bir yÄ±llÄ±k check-up’larÄ± ücretsiz yapÄ±lacak.

Sosyal sorumluluk projesi…

Organizasyonda sosyal sorumluluk projesi olarak Türk KÄ±zÄ±lay’Ä± & Engelsiz YaÅŸam VakfÄ± ve Mng kargo iÅŸbirliÄŸiyle Mardin Nusaybin Çocuk GeliÅŸim Merkezi’ndeki 6-16 yaÅŸ grubu kÄ±z ve erkek çocuklara gönderilmek üzere davetliler tarafÄ±ndan getirilen kitap, spor ayakkabÄ± ve eÅŸofman gibi eÅŸyalar toplandÄ±.