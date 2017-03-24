DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel 100 kadÄ±nÄ± seÃ§ildi TÃ¼rk oyuncularda listede

Amerika merkezli bir sitenin yaptÄ±ÄŸÄ± ankete gÃ¶re, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel 100 kadÄ±nÄ± belirlendi. TÃ¼rkiye'den de 5 baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu listede.

Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 2016'nÄ±n 'En Güzel 100 KadÄ±nÄ±'nÄ± seçti. Listede 5 Türk isim de yer aldÄ±. AmerikalÄ± oyuncu Alexandra Daddario yarÄ±ÅŸmanÄ±n birincisi oldu. AvustralyalÄ± manken Miranda Kerr ikincilik koltuÄŸuna oturdu. AmerikalÄ± model ve oyuncu Gigi Hadid ise üçüncü oldu.

Türkiye'den 5 isim listeye girdi: Tuba Büyüküstün 17'inci seçildi. Meryem Uzerli 40'Ä±ncÄ± oldu. Hazal Kaya 80'inci oldu. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 84. seçildi Serenay SarÄ±kaya listenin 88'inci sÄ±rasÄ±nda kaldÄ±.

AmerikalÄ± oyuncu Alexandra Daddario yarÄ±ÅŸmanÄ±n birincisi oldu. AvustralyalÄ± manken Miranda Kerr ikincilik koltuÄŸuna oturdu. AmerikalÄ± model ve oyuncu Gigi Hadid ise üçüncü oldu