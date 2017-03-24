Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/03/2017 14:51

YeÅŸilÃ§am'Ä±n Ã¼nlÃ¼ ismine bÃ¼yÃ¼k ayÄ±p Nimet Alp'in cenaze tÃ¶renine kimse katÄ±lmadÄ±

nimet alp

YeÅŸilÃ§am'Ä±n "Gecekondu YosmasÄ±" lakaplÄ± oyuncusu Nimet Alp kaldÄ±ÄŸÄ± huzur evindeki yataÄŸÄ±ndan dÃ¼ÅŸtÃ¼kten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra hayata veda etti. DÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine bir avuÃ§ insan katÄ±ldÄ±.

Geçtigimiz gün akÅŸam saatlerinde yataÄŸÄ±ndan düÅŸen ve hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybeden ünlü dansöz ve oyuncunun cenazesi, sabahÄ±n erken saatlerinde morgdan alÄ±ndÄ±. Erdemli Ä°lçesi Alata MezarlÄ±ÄŸÄ±na getirilen Alp için cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. ArdÄ±ndan omuzlara alÄ±nan Alp'in cenazesi gömüleceÄŸi mezarlÄ±ÄŸa kadar taÅŸÄ±ndÄ±. Türk sinemasÄ±na dansÄ± ve oyunculuÄŸu ile adÄ±nÄ± yazdÄ±ran Alp, gözyaÅŸlarÄ± ile topraÄŸa verildi.

 

 

 

 

TEK Ä°STEÄžÄ° ZÄ°YARET EDÄ°LMEKTÄ°

Cenaze için Amerika'dan gelen, sanatçÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± olarak gördüÄŸü yeÄŸeni Emine Akkaymak, 4 yaÅŸÄ±ndan bu yana Alp ile birlikte olduÄŸunu ve kendisini de onun büyüttüÄŸünü ifade ederek, "O benim annem, arkadaÅŸÄ±m, dostum, sÄ±rdaÅŸÄ±mdÄ±. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±m ve onu çok özlüyordum. DostlarÄ± ve ben onu çok seviyoruz. O da bir sanatçÄ±ydÄ±. Bütün sanatçÄ±larÄ± unutmamak lazÄ±m. Sürekli ziyaretlerine gitmek, destek olmak, arka çÄ±kmamÄ±z gerekiyor. Hayat dolu bir insandÄ±. Herkese yardÄ±m eder dost olurdu. Sohbet ve kahveyi çok severdi. kendine yeten bir insandÄ±. Tek isteÄŸi dostlarÄ±nÄ±n kendisini ziyaret etmesiydi" dedi. Nimet Alp'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± huzurevinin kurucu müdürü Ümit TekbaÅŸ, Alp'in neÅŸeli, sevecen ve hareketli bir kiÅŸilik olduÄŸunu belirterek, "Özellikle geçmiÅŸinden, sahne sanatÄ±ndan bahsederken inanlÄ±maz keyif anlatÄ±rdÄ±. Resimlerini gösterirken coÅŸkuyla anlatÄ±rdÄ±. Zeki Müren baÅŸta olmak üzere beraber oynadÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ± anlatÄ±rdÄ±. Ä°nanÄ±lmaz üzgünüm, çok önemli bir deÄŸeri kaybettik" diye konuÅŸtu.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

devran Ã§aÄŸlar onur akay

Sosyal medyada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± Devran Ã‡aÄŸlar'dan Onur Akay'a dava

Onur Akay, kendisinin Devran Ã‡aÄŸlar'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair haber yazmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aksine kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Twitter hesabÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesine karÅŸÄ±lÄ±k, Ã‡aÄŸlar felaket tellalÄ±na dava aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

serdar ortaÃ§ cloe

MÃ¼jdeli haber Arto'dan geldi Serdar OrtaÃ§ sonunda muradÄ±na erdi

Uzun zamandÄ±r bebek istediÄŸi iÃ§in eÅŸi Chloe'yi ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸan Serdar OrtaÃ§, nihayet baba oluyor

ilhan mansÄ±z

Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n makyajlÄ± halini gÃ¶renler ÅŸok oldu

Survivor'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n makyajlÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ±n sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± hayranlarÄ±nÄ± hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.