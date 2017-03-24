Sosyal medyada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± Devran Ã‡aÄŸlar'dan Onur Akay'a dava

Onur Akay, kendisinin Devran Ã‡aÄŸlar'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair haber yazmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aksine kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Twitter hesabÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesine karÅŸÄ±lÄ±k, Ã‡aÄŸlar felaket tellalÄ±na dava aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Fantezi müziÄŸinin ünlü ismi Devran ÇaÄŸlar'Ä±n ölüm haberi 'felaket tellalÄ±' olarak bilinen ÅŸarkÄ±cÄ± Onur Akay'Ä±n Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±ldÄ±. Akay "HesabÄ±m çalÄ±ndÄ± haberler yalan" deyince ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±. Devran ÇaÄŸlar, Onur Akay'Ä± mahkemeye vereceÄŸini söyledi.