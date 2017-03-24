Sosyal medyada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± Devran Ã‡aÄŸlar'dan Onur Akay'a dava

YeÅŸilÃ§am'Ä±n "Gecekondu YosmasÄ±" lakaplÄ± oyuncusu Nimet Alp kaldÄ±ÄŸÄ± huzur evindeki yataÄŸÄ±ndan dÃ¼ÅŸtÃ¼kten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra hayata veda etti. DÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine bir avuÃ§ insan katÄ±ldÄ±.