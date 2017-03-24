Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/03/2017 18:42

ÃœnlÃ¼ oyuncunun aracÄ±na TOMA Ã§arptÄ±

toma

D-100 karayolu Ã¼zerinde meydana gelen kazada oyuncu Åžoray Uzun'un aracÄ±na TOMA Ã§arptÄ±

Bugün saat 16.30 civarÄ±nda meydana gelen trafik kazasÄ±nda Toplumsal Olaylara Müdahale AracÄ± (TOMA) OkmeydanÄ± sapaÄŸÄ±nda ünlü oyuncu Åžoray Uzun'un otomobiline sol yandan çarptÄ±. Kazada otomobili hasar gören Åžoray Uzun, "TOMA bana çarptÄ±. Bir ÅŸey yok. CanÄ±mÄ±z saÄŸ olsun. ArkadaÅŸlarla tanÄ±ÅŸma nasipmiÅŸ." dedi. Olay yerine gelen trafik polisleri, TOMA'yÄ± kullanan polis ve Åžoray Uzun'a alkol metre üfleterek alkol kontrolü yaptÄ±. 

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