Ece SeÃ§kin takipÃ§ilerinin tepkisini gÃ¶rmezden gelmedi o paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±

Sosyal medya hesabÄ±ndan kendisine gelen 'Cesaretin varsa makyajsÄ±z halini paylaÅŸ' ÅŸeklindeki yorumlara ÅŸarkÄ±cÄ± Ece SeÃ§kin sessiz kalmadÄ±

Güzel ÅŸarkÄ±cÄ± Ece Seçkin bir süredir kendisine sosyal medya hesabÄ±ndan gelen " Cesaretin varsa makyajsÄ±z halini paylaÅŸ" gibi yorumlara dayanamadÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Instagram hesabÄ±ndan makyajsÄ±z halini paylaÅŸtÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ece Seçkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bu kareye, "Uzun zamandÄ±r "yiyorsa makyajsÄ±z halini paylaÅŸ" gibi yorumlar alÄ±yordum. Günlük hayatÄ±mda çok makyajlÄ± gezen biri deÄŸilim ama Instagram'Ä± genelde sahne ve kulis fotoÄŸraflarÄ±mÄ± paylaÅŸmak amacÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ±m için beni hep makyajla ve kocaman kirpiklerle görüyordunuz :) Bence bir kadÄ±nÄ±n en önemli makyajÄ± yüzündeki gülümseyiÅŸ ve gözlerindeki pÄ±rÄ±ltÄ±dÄ±r. Beyler size söylüyorum. Bir kadÄ±nÄ±n kaÅŸÄ±nÄ±, kirpiÄŸini, boyunu, kilosunu dert edip onlarÄ± incitmeyin...BÄ±rakÄ±n kadÄ±nlar gülümsesin, gözleri Ä±ÅŸÄ±k saçsÄ±n...KÄ±zlar size zaten birÅŸey söylememe gerek yok, durumu biliyorsunuz. AlÄ±n size #nomakeup #nofilter" notunu düÅŸtü.