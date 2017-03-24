Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/03/2017 18:46

Ece SeÃ§kin takipÃ§ilerinin tepkisini gÃ¶rmezden gelmedi o paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±

Ece SeÃ§kin

Sosyal medya hesabÄ±ndan kendisine gelen 'Cesaretin varsa makyajsÄ±z halini paylaÅŸ' ÅŸeklindeki yorumlara ÅŸarkÄ±cÄ± Ece SeÃ§kin sessiz kalmadÄ±

Güzel ÅŸarkÄ±cÄ± Ece Seçkin bir süredir kendisine sosyal medya hesabÄ±ndan gelen " Cesaretin varsa makyajsÄ±z halini paylaÅŸ" gibi yorumlara dayanamadÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Instagram hesabÄ±ndan makyajsÄ±z halini paylaÅŸtÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ece Seçkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bu kareye, "Uzun zamandÄ±r "yiyorsa makyajsÄ±z halini paylaÅŸ" gibi yorumlar alÄ±yordum. Günlük hayatÄ±mda çok makyajlÄ± gezen biri deÄŸilim ama Instagram'Ä± genelde sahne ve kulis fotoÄŸraflarÄ±mÄ± paylaÅŸmak amacÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ±m için beni hep makyajla ve kocaman kirpiklerle görüyordunuz :) Bence bir kadÄ±nÄ±n en önemli makyajÄ± yüzündeki gülümseyiÅŸ ve gözlerindeki pÄ±rÄ±ltÄ±dÄ±r. Beyler size söylüyorum. Bir kadÄ±nÄ±n kaÅŸÄ±nÄ±, kirpiÄŸini, boyunu, kilosunu dert edip onlarÄ± incitmeyin...BÄ±rakÄ±n kadÄ±nlar gülümsesin, gözleri Ä±ÅŸÄ±k saçsÄ±n...KÄ±zlar size zaten birÅŸey söylememe gerek yok, durumu biliyorsunuz. AlÄ±n size #nomakeup #nofilter" notunu düÅŸtü.

 
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