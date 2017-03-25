SeÃ§kin Piriler sessizliÄŸini bozdu onlarÄ±n iliÅŸkisi tamamen bitti dedi

GÃ¼zel manken SeÃ§kin Piriler, Cihangir'de piÅŸti olduÄŸu KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural ve eski eÅŸi Kaan TangÃ¶ze hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu

KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural'Ä±n Kaan Tangöze ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk hakkÄ±nda “ Ä°hanet tek kiÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey deÄŸildir” açÄ±klamasÄ±nÄ± soran muhabirlere eski manken,” Ben Seçkin Piriler'im, yÄ±llardÄ±r bu piyasada olan bir insanÄ±m. Kimseyi kullanmadÄ±m bir yerlere gelmek için, biz Kaan ile beÅŸ yÄ±l flört ettik ve bir kare bile fotoÄŸrafÄ±mÄ±z yok bunu iyi düÅŸünmek lazÄ±m, ama diÄŸer insanlar dikkat ederseniz 1.5 yÄ±ldÄ±r magazinde. Ben nasÄ±l bir karaktermiÅŸim baÅŸkalarÄ± nasÄ±l karakter, ben baÅŸka bir karakterim. Zaten benim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m iki kiÅŸilik bir olay bunu bir arada yaparak beni aldattÄ±lar” ÅŸeklinde cevap verdi.

Sohbet ilerledikçe konuÅŸmasÄ±nÄ±n ÅŸiddetini arttÄ±ran Piriler, “Ben aslÄ±nda hala Kaan'Ä± unutamadÄ±ÄŸÄ±m gibi konulardan çok rahatsÄ±z oluyorum. Ancak gözüme sokuluyor ve soru soruluyor, ama bazÄ± sorular öyle bir bam telime vuruyor ki içimden cevaplamak geliyor. Benim iki tane çocuÄŸum var ve karÅŸÄ± taraf tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yoruz. Bugün ben kullanÄ±lacaÄŸÄ±m, yarÄ±n Kaan'Ä± kullanacak, ondan ayrÄ±lacak baÅŸkasÄ±nÄ± kullanacak, bu belli bir ÅŸey, bu bilerek yapÄ±lan bir ÅŸeyi Kaan'da kullanÄ±lÄ±yor bunlar hoÅŸ deÄŸil gerçekten. Ben çok büyük acÄ±lar çektim ve buna raÄŸmen var olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum ama birileri karÅŸÄ±ma geçip gazetecilere haber veriyor, beni kullanÄ±yor” dedi.

“ONLARIN Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° BÄ°TTÄ°”

Bir gazetecinin Piriler'in konuÅŸmasÄ± üzerine Kaan Tangöze ve KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural'Ä±n iliÅŸki durumunu sormasÄ± üzerine, “Benim öngörülerim iyidir, ben onlarÄ±n iliÅŸkilerinin bittiÄŸine inanÄ±yorum, o birkaç kere zorla Kaan'Ä± sizin karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±karÄ±r, size de haber verir, reklam yapmak için, ben Kaan'la on sene aynÄ± yastÄ±ÄŸa baÅŸ koydum, çok iyi biliyorum onlarÄ±n iliÅŸkisi bitti istediÄŸi kadar zorlasÄ±n” ÅŸeklinde cevap verdi.

“YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ”

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ihaneti hatÄ±rlamak istemediÄŸini söyleyen manken, “Sadece çocuklarÄ±m için bazÄ± ÅŸeylere katlanÄ±yorum. O isimle yan yana anÄ±lmaktan çok rahatsÄ±z oluyorum, bende etten kemikten bir insanÄ±m, o insan benim için yuva yÄ±kan kadÄ±n; yuva yÄ±kanÄ±n yuvasÄ± olmaz. Ben lohusayken bunlarÄ± bana yaÅŸatan kadÄ±n o, bu arada Kaan benden asla ayrÄ±lmak istemedi, o istediÄŸi kadar konuÅŸsun benim evliliÄŸim onun yüzünden bitti” dedi.

“KIVILCIM KELÄ°MESÄ°NÄ° DUYMAK Ä°STEMÄ°YORUM”

Muhabirlerin ‘KÄ±vÄ±lcÄ±m denince ne hissediyorsun?’ demesi üzerine Piriler, “Bana bu kelimeyi söyleme, lütfen duymak istemiyorum, sinir oluyorum, gitmiÅŸ utanmadan açÄ±klama yapÄ±yor, ben olsam bir kadÄ±nÄ± üzdüÄŸüm için üzülürüm, ben aynÄ± deÄŸilim onlarla” ÅŸeklinde cevap verdi. Kaan Tangöze ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk hakkÄ±nda, “Ben hayatÄ±mda bir tek Kaan'a aÅŸÄ±k oldum, diÄŸerleri gibi bir ona bir buna aÅŸÄ±k olmadÄ±m” diyerek eski kocasÄ±nÄ± ne kadar çok sevdiÄŸini vurguladÄ±.

Kaynak:Sözcü