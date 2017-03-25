Sabriye kazandÄ±klarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ Adem olmayÄ±nca reddetti

TV 8 kanalÄ±nda ekrana gelen Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda dÃ¼n akÅŸam ilginÃ§ anlar yaÅŸandÄ±

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda dün akÅŸam oynanan bireysel dokunulmazlÄ±k oyununun ardÄ±ndan çok ilginç bir an yaÅŸandÄ±.Erkeklerde sembol oyununu kazanÄ±p iki hafta boyunca dokunulmaz olan Furkan KÄ±zÄ±lay, mor ada için Sema Apak, Ä°lhan MansÄ±z ve Sabriye Åžengül'ün isimlerini söyledi. Ancak Sabriye, Adem KÄ±lÄ±ççÄ± yanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± için bu jesti geri çevirdi.

Adem, "KardeÅŸim çok teÅŸekkür ederim. Adem olmadÄ±ÄŸÄ± için gitmek istemiyorum" diyen Sabriye'ye, "Seni götürmesini ben söyledim. Sen git" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.Furkan, Ä±srara raÄŸmen kararÄ±ndan dönmeyen Sabriye'nin yerine diÄŸer bir takÄ±m arkadaÅŸÄ± PÄ±nar Saka'yÄ± seçti.