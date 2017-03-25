Erkan Petekkaya bir anda fenalaÅŸarak ameliyata alÄ±ndÄ±

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Erkan Petekkaya, bÃ¶brek taÅŸÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle fenalaÅŸÄ±nca acilen ameliyata alÄ±ndÄ±
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, baÅŸrolde olduÄŸu dizisinin veda gecesine katÄ±ldÄ±. Petekkaya, gecenin ardÄ±ndan artan aÄŸrÄ±larÄ± nedeniyle hastanenin yolunu tuttu.Ünlü oyuncunun böbrek taÅŸÄ± nedeniyle acilen ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Daha önce de böbrek taÅŸÄ± tedavisi gören Petekkaya, aÄŸrÄ±larÄ± ÅŸiddetlenince Özel Medistate KavacÄ±k Hastanesi'nde ameliyat masasÄ±na yattÄ±.TaÅŸlar büyük olduÄŸu için operasyondan baÅŸka çaresi kalmayan oyuncun rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan kurtuldu. AmeliyatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± geçtiÄŸi, Erkan Petekkaya'nÄ±n birkaç gün sonra taburcu edileceÄŸi açÄ±klandÄ±.