Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/03/2017 16:02

Erkan Petekkaya bir anda fenalaÅŸarak ameliyata alÄ±ndÄ±

Erkan Petekkaya

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Erkan Petekkaya, bÃ¶brek taÅŸÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle fenalaÅŸÄ±nca acilen ameliyata alÄ±ndÄ±

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, baÅŸrolde olduÄŸu dizisinin veda gecesine katÄ±ldÄ±. Petekkaya, gecenin ardÄ±ndan artan aÄŸrÄ±larÄ± nedeniyle hastanenin yolunu tuttu.Ünlü oyuncunun böbrek taÅŸÄ± nedeniyle acilen ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Daha önce de böbrek taÅŸÄ± tedavisi gören Petekkaya, aÄŸrÄ±larÄ± ÅŸiddetlenince Özel Medistate KavacÄ±k Hastanesi'nde ameliyat masasÄ±na yattÄ±.TaÅŸlar büyük olduÄŸu için operasyondan baÅŸka çaresi kalmayan oyuncun rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan kurtuldu. AmeliyatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± geçtiÄŸi, Erkan Petekkaya'nÄ±n birkaç gün sonra taburcu edileceÄŸi açÄ±klandÄ±.

 
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