Defne Samyeli'nin kÄ±zÄ± Deren ile yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m takipÃ§ilerini ÅŸok etti

Eski sunucu gÃ¼zel oyuncu Defne Samyeli, kÄ±zlarÄ± ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla takipÃ§ilerinin bÃ¼yÃ¼k ilgisini gÃ¶rÃ¼yor

Biri 21 diÄŸeri 14 yaÅŸÄ±nda iki kÄ±zÄ± olan güzel oyuncu Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ± görenler yorum yaÄŸmuruna tutuyor. Son attÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf ile birçok beÄŸeni ve yorum alan Defne Samyeli'nin yÄ±llara meydan okuduÄŸu gözlerden kaçmadÄ±.45 yaÅŸÄ±nda olan Defne Samyeli genç görüntüsüyle adÄ±ndan söz ettiriyor.2 çocuk annesi olmasÄ±na raÄŸmen yÄ±llara meydan okuyan güzelliÄŸi ile Instagram'da da boy gösteriyor.

Defne Samyeli'nin 21 yaÅŸÄ±nda Deren Talu ve 14 yaÅŸÄ±nda Derin Talu adlÄ± 2 kÄ±zÄ± var. Ancak Samyeli'nin öyle bir fiziÄŸi var ki sanki hiç çocuk yapmamÄ±ÅŸcasÄ±na genç kÄ±zlara taÅŸ çÄ±kartÄ±r.KitabÄ±nÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen ve yeni yayÄ±n döneminde sürprizlerle ekrana gelecek olan Defne Samyeli'nin instagram'da 163 bin takipçisi bulunuyor.KÄ±zÄ± Deren Talu ile instagram'dan bol bol fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±yorlar.