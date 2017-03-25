Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/03/2017 16:09

YarÄ±ÅŸmacÄ± Bahar Candan'Ä±n Faik Ã–ztÃ¼rk'e olan tavrÄ± bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±

Bahar Candan

TavÄ±rlarÄ± ve tarzÄ±yla herkesin dikkatini Ã§eken Bahar Candan bu kez farklÄ± bir skandala daha imza attÄ±

EkranlarÄ±n sevilen moda yarÄ±ÅŸmasÄ± programÄ± 'Ä°ÅŸte Benim Stilim'in 24 Mart 2017 Cuma günü yayÄ±nlanan 101'inci bölümünde, yarÄ±ÅŸmacÄ± Bahar Candan, üslubu sebebiyle jüriyi sinirlendirdi.

Bahar Candan, konuk jüri üyesi Faik Öztürk'e "Faik" diye hitap etti. Bunun üzerine Nur YerlitaÅŸ, "Faik denir mi? Faik benim dostum. Ben ona 'FaikçiÄŸim' derim, 'Faik Bey' derim. Biraz daha dikkat" ÅŸeklinde uyarÄ±da bulundu.

DiÄŸer jüri üyeleri Kemal DoÄŸulu ve Ivana Sert'in de tepki göstermesinin ardÄ±ndan olay yarÄ±ÅŸmacÄ±, "Ben eÄŸlenceli olsun diye yaptÄ±m. Terbiyesizlik yaptÄ±ysam özür dilerim" dedi.

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