Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/03/2017 16:23

Hadise makyajsÄ±z halini paylaÅŸtÄ± sosyal medya sallandÄ±

Hadise

GÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ± Hadise, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla takipÃ§ilerini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gün programÄ±n baÅŸÄ±ndan beri jüri koltuÄŸunda oturduÄŸu O Ses Türkiye’de birinci olan Hadise, sosyal medya hesabÄ±nÄ± özellikle son zamanlarda kardeÅŸinin kÄ±yafet tasarÄ±mlarÄ±nÄ± paylaÅŸmak için kullanÄ±yordu. Ancak Hadise, yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±mla ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. SarÄ±yer Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek okulunu ziyaret eden Hadise, burada çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ± hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. MakyajsÄ±z olduÄŸu dikkat çeken Hadise, cesaret isteyen bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yoruma kapamasÄ± da dikkat çekti.

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