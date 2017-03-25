BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk Kim Milyoner Olmak Ä°ster'e katÄ±lÄ±nca olanlar oldu

BaÅŸarÄ±lÄ± ÅŸovmen BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk, Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'a Ã¶zel hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± video ile herkesi kahkahaya boÄŸdu

'Kim Milyoner Olmak Ä°ster' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sunucusu ve oyuncu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, dün akÅŸam Beyaz Show'a konuk oldu.Beyaz'Ä±n Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'a güzel bir ÅŸaka hazÄ±rladÄ±, 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster' yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan bir kesit alarak skeç yaptÄ±, izleyenleri gülmekten kÄ±rdÄ± geçirdi.

TELEFON JOKERÄ°NE KIVANÇ TATLITUÄž'U ALDI

Beyaz hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± skeçte, telefon jokeri kÄ±smÄ±na KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ'u montajla yerleÅŸtirdi. Ä°kili arasÄ±ndaki diyalog öylesine oturmuÅŸtu ki Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m kahkahalara boÄŸuldu.

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