Serdar OrtaÃ§'Ä±n Bulgaristan konserinde bomba paniÄŸi

ÃœnlÃ¼ popÃ§u Serdar OrtaÃ§, Bulgaristan'da konser vereceÄŸi eÄŸlence mekanÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± alarm verildi. Bomba ihbarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konserden yÃ¼zlerce kiÅŸi tahliye edildi.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Serdar Ortaç'Ä±n sahne almaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± kumarhanede bomba ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ortaç'Ä±n sahne almasÄ±na dakikalar kala, eÄŸlence mekanÄ±nda bomba ihbarÄ± yapÄ±lmasÄ± üzerine, aralarÄ±nda Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu yüzlerce kiÅŸi büyük panik yaÅŸadÄ±. Bölgeye sevk edilen Bulgar polisleri casino çevresinde güvenlik hattÄ± oluÅŸturdu. Bulgaristan emniyet yetkilileri tarafÄ±ndan bomba ihbarÄ±nÄ± yapan kaynaklar ise açÄ±klanmadÄ±.

BÄ°R GÜN ÖNCE SINIRI KAPATMIÅžLARDI

Bulgaristan'da yapÄ±lmasÄ± planlanan seçimler öncesi, bazÄ± aÅŸÄ±rÄ± milliyetçi Bulgar gruplar tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz hafta içerisinde KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Kapitan Andrevo SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±nda, Bulgaristan'da oy kullanabilecek Türk seçmenlerin ülkeye gelmemeleri için yollar kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. GeçtiÄŸimiz Cuma günü de yine aÅŸÄ±rÄ± milliyetçi Bulgar gruplar tarafÄ±ndan aynÄ± bölgede büyük bir eylem gerçekleÅŸmiÅŸ, Türk seçmenleri taÅŸÄ±yan otobüsler uzun süre sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda bekletildikleri için bazÄ± Türk seçmenler sÄ±nÄ±rÄ± yaya olarak geçmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca, Bulgar gümrük yetkilileri, 'güvenlik' gerekçesi göstererek, Türk gazetecilerin ülkeye giriÅŸini engellemiÅŸti.