Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/03/2017 09:50

Mini eteÄŸi spikerin baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ± canlÄ± yayÄ±nda frikik kazasÄ±

frikik kazasÄ±

Ä°talya'da bir program sunucusu canlÄ± yayÄ±nda mini eteÄŸini dÃ¼zeltmek isterken frikik kurbanÄ± oldu

Ä°talya'da Rabona isimli programÄ±n sunucusu canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda mini eteÄŸini düzeltmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken frikik verdi. Spiker oturduÄŸu deskte elindeki kaÄŸÄ±dÄ± okurken giydiÄŸi kÄ±sa elbise kendisini rahatsÄ±z etmeye baÅŸladÄ±. Sunucu elbisesini düzeltmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken istemeden frikik verdi. Spiker verdiÄŸi firikiÄŸi fark edinceye kadar iÅŸ iÅŸten geçti. Ä°talyan spiker kÄ±sa ve açÄ±k elbiseler ile program sunmasÄ± ile tanÄ±nÄ±yor. Ä°talyan spikerin verdiÄŸi firikiten sonra bazÄ± Ä°ngiliz sosyal medya hesaplarÄ± "Böyle bir spiker bizim ülkemize lazÄ±m" yorumunu yaptÄ±lar.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

bulgaristan bomba

Serdar OrtaÃ§'Ä±n Bulgaristan konserinde bomba paniÄŸi

ÃœnlÃ¼ popÃ§u Serdar OrtaÃ§, Bulgaristan'da konser vereceÄŸi eÄŸlence mekanÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± alarm verildi. Bomba ihbarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konserden yÃ¼zlerce kiÅŸi tahliye edildi.

beyaz

BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk Kim Milyoner Olmak Ä°ster'e katÄ±lÄ±nca olanlar oldu

BaÅŸarÄ±lÄ± ÅŸovmen BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk, Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'a Ã¶zel hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± video ile herkesi kahkahaya boÄŸdu

Hadise

Hadise makyajsÄ±z halini paylaÅŸtÄ± sosyal medya sallandÄ±

GÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ± Hadise, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla takipÃ§ilerini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±