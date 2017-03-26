Mini eteÄŸi spikerin baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ± canlÄ± yayÄ±nda frikik kazasÄ±

Ä°talya'da bir program sunucusu canlÄ± yayÄ±nda mini eteÄŸini dÃ¼zeltmek isterken frikik kurbanÄ± oldu

Ä°talya'da Rabona isimli programÄ±n sunucusu canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda mini eteÄŸini düzeltmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken frikik verdi. Spiker oturduÄŸu deskte elindeki kaÄŸÄ±dÄ± okurken giydiÄŸi kÄ±sa elbise kendisini rahatsÄ±z etmeye baÅŸladÄ±. Sunucu elbisesini düzeltmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken istemeden frikik verdi. Spiker verdiÄŸi firikiÄŸi fark edinceye kadar iÅŸ iÅŸten geçti. Ä°talyan spiker kÄ±sa ve açÄ±k elbiseler ile program sunmasÄ± ile tanÄ±nÄ±yor. Ä°talyan spikerin verdiÄŸi firikiten sonra bazÄ± Ä°ngiliz sosyal medya hesaplarÄ± "Böyle bir spiker bizim ülkemize lazÄ±m" yorumunu yaptÄ±lar.