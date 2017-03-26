Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/03/2017 11:56

Ä°zmir marÅŸÄ±nÄ± yorumlayan Haluk Levent'ten ÅŸok aÃ§Ä±klama

haluk levent

Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lma rekoru kÄ±ran Ä°zmir marÅŸÄ± yorumuyla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan Haluk Levent, "Bu bir 'HayÄ±r' klibi deÄŸil! Bu, hem 'Evet'Ã§ilerin hem 'HayÄ±r'cÄ±larÄ±n, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nde yaÅŸayan herkesin klibi." dedi.

Son dönemde futbol ve basketbol maçlarÄ±nda gelenek haline gelen ve iktidara karÅŸÄ± tepkinin sembolü olarak gösterilen 'Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ± yorumlayan müzisyen Haluk Levent, klibin 'HayÄ±r' klibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve hükümet yetkililerinin, referandum da 'HayÄ±r' diyecek yurttaÅŸlara 'terörist' yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± yapmasÄ±na tepki gösteren Levent, "Son dönemlerde öyle bir ayrÄ±ÅŸma noktasÄ±na gelindi ki, eÄŸer 'HayÄ±r' çÄ±karsa, PKK'yla aynÄ± yöndesiniz, FETÖ'yle aynÄ± yöndesiniz deniyor… Olacak ÅŸey mi bu? Biz hepimiz biriz. Biz hepimiz Atatürk ve silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n torunlarÄ±yÄ±z. Ä°ster 'Evet' dersin, ister 'HayÄ±r'. Suçlamak, neredeyse vatan hainliÄŸiyle bir tutmak niye?" diye konuÅŸtu.

 

 

 

 

 

"BU BÄ°R 'HAYIR' KLÄ°BÄ° DEÄžÄ°L"

Levent, yorumunun 'HayÄ±r' klibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± çizdi: "Bu bir 'HayÄ±r' klibi deÄŸil! Bu, hem 'Evet'çilerin hem 'HayÄ±r'cÄ±larÄ±n, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaÅŸayan herkesin klibi. Türkiye'nin yüzde 47'si 'Evet' dese bile, ben o yüzde 47'nin Mustafa Kemal düÅŸmanÄ± olduÄŸuna inanmam, inanamam." (Kaynak: Hürriyet)

 

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