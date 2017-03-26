Nihat DoÄŸan'dan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼ ihraÃ§ etmeyen Galatasaray'a sert tepki

Nihat DoÄŸan, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± olan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'i ihraÃ§ etmeyen Galatasaray'Ä± eleÅŸtirdi

Nihat DoÄŸan, Özgecan Aslan cinayeti sonrasÄ± attÄ±ÄŸÄ± tweet nedeniyle kendisini üyelikten ihraç eden Galatasaray delegasyonun FETÖ'cü Hakan Åžükür ve Arif Erdem'i ihraç etmemesine sert tepki gösterdi. Ünlü türkücü resmi Twitter hesabÄ± üzerinden bugün düzenlenen Galatasary'Ä±n OlaÄŸan Mali Kongresi'nde FETÖ'cü Hakan Åžükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraçlarÄ±nÄ±n reddedilmesini sert ifadelerle eleÅŸtirdi. DoÄŸan skandal karara iliÅŸkin "Demek ki Galatasaray delegasyonuna göre mini eteÄŸin bekasÄ± bu aziz vatanÄ±n bekasÄ±ndan çok daha evla imiÅŸ. YazÄ±klar olsun size!" ifadelerini kullandÄ±.

GALATASARAY'DAN Ä°HRAÇ EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi, Nihat DoÄŸan, 2015 yÄ±lÄ±nda Özgecan Aslan cinayeti sonrasÄ± attÄ±ÄŸÄ± "Siz de mini eteÄŸi giyip soyunup laik sistemin ahlaksÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sapÄ±klar tarafÄ±ndan tacize uÄŸrayÄ±nca da bas bas baÄŸÄ±rmayacaksÄ±n" tweet'i nedeniyle Galatasaray'dan ihraç edilmiÅŸti. Ancak DoÄŸan, açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazanÄ±p, Galatasaray üyeliÄŸini geri almÄ±ÅŸtÄ±.