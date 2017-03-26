Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/03/2017 16:38

TÃ¼rkiye'nin havuÃ§lu anne olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± oyuncunun son hali ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor

havuÃ§lu anne

Bir dÃ¶nem BKM'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve Kanal D'de yayÄ±nlanan "Ã‡ok GÃ¼zel Hareketler Bunlar"Ä±n havuÃ§lu anne karakterini canlandÄ±ran BÃ¼ÅŸra Pekin'in zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

Bir döneme damga vuran 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da 'Havuçlu Anne' karakteri olarak ünlenen BüÅŸra Pekin, ÅŸimdilerde afet olma yolunda emin adÄ±mlarla ilerliyor. Sosyal medyayÄ± aktif kullanan ve 629 bine yakÄ±n takipçisi olan Pekin'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ± binlerce kiÅŸi beÄŸeniyor. Bir dönem aldÄ±ÄŸÄ± fazla kilolarla gündeme gelen güzel oyuncu, sÄ±kÄ± bir diyetle eski formuna kavuÅŸtu.

Ä°ÅŸte BüÅŸra Pekin'in son hali: 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

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