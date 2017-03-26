Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/03/2017 17:01

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya bÃ¼yÃ¼k ÅŸok bomba ihbarÄ± nedeniyle fenalaÅŸtÄ±


Bulgaristan'da bir eÄŸlence merkezinde konser vereceÄŸi alanÄ±n bomba ihbarÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Serdar OrtaÃ§ baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi

Bulgaristan'Ä±n Türkiye'ye 30 kilometre uzaklÄ±kta bulunan ve onlarca kumarhane bulunan Svilengrand ÅŸehrinde, bomba ihbarÄ± nedeniyle kÄ±rmÄ±zÄ± alarm verildi. Özel bir kumarhane içerisinde bulunan yüzlerce insan tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanÄ± ekipleri ve Bulgar polisler çevrede geniÅŸ güvenlik önlemleri aldÄ±. Bir süre salonun dÄ±ÅŸÄ±nda bekletilen yüzlerce kiÅŸi, yoÄŸun güvenlik önlemleri ile salon içersine alÄ±ndÄ±.

SERDAR ORTAÇ BAYGINLIK GEÇÄ°RDÄ°

YaÅŸanan tüm bu gerginliklere raÄŸmen sahneye çÄ±kan Serdar Ortaç, konsere gelen yüzlerce kiÅŸiyi eÄŸlendirdi. Son ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± söylediÄŸi sÄ±rada fenalaÅŸan Serdar Ortaç, baygÄ±nlÄ±k geçirdi. Bu sÄ±rada koruma ve görevlilerin yardÄ±mÄ±yla sahneden indirilen Serdar Ortaç, konser alanÄ±ndan çÄ±kartÄ±larak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Serdar Ortaç'Ä±n MS hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. Serdar Ortaç'Ä±n sahneden çÄ±karÄ±lÄ±ÅŸÄ± ise mekanda bulunan bir kiÅŸi tarafÄ±ndan telefonla görüntülendi. Bir süre sonra mekandaki korumalar, o kiÅŸinin görüntü almasÄ±nÄ± engelledi.

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