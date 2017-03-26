TÃ¼rk Sanat MÃ¼ziÄŸi'nin baÅŸarÄ±lÄ± sesi Ali Osman AkkuÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti

GeÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle tedavi gÃ¶ren Ali Osman AkkuÅŸ 66 yaÅŸÄ±nda hayata gÃ¶zlerini yumdu

Türk Sanat MüziÄŸi'nin önemli seslerinden sanatçÄ± Ali Osman AkkuÅŸ, 66 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Uzun yÄ±llar TRT'de ses sanatçÄ±sÄ± olarak görev yapan AkkuÅŸ, yarÄ±n Ankara'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacak.

TÜRK MÜZÄ°ÄžÄ°NE ÖNEMLÄ° KATKILARDA BULUNDU

Türk Sanat MüziÄŸi sanatçÄ±sÄ± Ali Osman AkkuÅŸ, 1951 yÄ±lÄ±nda Çorum'da doÄŸdu. 1981 yÄ±lÄ±nda TRT'nin açtÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ± kazanan AkkuÅŸ, Ankara Radyosu'nda göreve baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±llÄ±k sanat yaÅŸamÄ±nda, Türk müziÄŸi repertuarÄ±na önemli katkÄ±larda bulunan AkkuÅŸ, 3 albüme de imza attÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda TRT'den emekli olan AkkuÅŸ, evli ve 2 çocuk babasÄ±ydÄ±. Ali Osman AkkuÅŸ, geçirdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle, bir süredir tedavi görüyordu. AkkuÅŸ'un cenazesi, Kocatepe Cami'nde yarÄ±n öÄŸle vakti düzenlenecek törenin ardÄ±ndan, KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.