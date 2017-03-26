Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/03/2017 18:02

Pop mÃ¼ziÄŸinin sevilen ismi Ä°rem Derici yeniden gelinlik giydi

irem derici

Ä°stanbul'da bir organizasyonda sahne alan Ä°rem Derici kostÃ¼mleriyle ve Ã¶zel ÅŸovlarÄ±yla hayranlarÄ±na eÄŸlenceli dakikalar geÃ§irdi.

Pop MüziÄŸin sevilen ismi Ä°rem Derici, organizasyonunu Pera Event'in üstlendiÄŸi 'fizy KÄ±ÅŸ Konserleri' kapsamÄ±nda geçtiÄŸimiz Cumartesi akÅŸamÄ± MOI Sahne'de sevenleriyle buluÅŸtu. DanÅŸçÄ±larÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± özel sahne ÅŸovlarÄ± ile büyük beÄŸeni toplayan Derici, bu geceye özel hazÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± kostümleriyle de ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸturdu. Konserin en büyük sürprizi ise Ä°rem Derici'nin gelinlik giymesi oldu. Sevilen sanatçÄ±, ilk bölümde giydiÄŸi beyaz tulumun ardÄ±ndan, konserin ikinci bölümünde sahneye beyaz mini gelinliÄŸi, duvaÄŸÄ± ve çiçeÄŸiyle çÄ±ktÄ±. AlkÄ±ÅŸ yaÄŸmuru eÅŸliÄŸinde "Evlenmene Bak" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± söyleyen Derici, gelinliÄŸin ardÄ±ndan giydiÄŸi yeÅŸil tulumuyla da sevenlerinden tam not aldÄ±.

 
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