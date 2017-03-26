ÃœnlÃ¼ oyuncu 1 yÄ±ldÄ±r hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±

Dizi Ã§ekimlerine devam eden Ã¼nlÃ¼ oyuncu Serenay SarÄ±kaya, YGS iÃ§in haftada 3 gÃ¼n ders aldÄ±ÄŸÄ± halde uyuyakaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÄ±nava giremedi

'Fi' dizisinin çekimleri için yoÄŸun tempoda çalÄ±ÅŸan Serenay SarÄ±kaya, aylarca çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± YGS'ye çekimler yüzünden uykusuz kaldÄ±ÄŸÄ± için giremedi. Sosyoloji okumak isteyen Serenay SarÄ±kaya, geçen eylülden bu yana üniversite sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor, haftanÄ±n 3 günü özel ders alÄ±yordu. Posta'nÄ±n haberine göre "Fi" dizisinin çekimleri yüzünden çok yorulan Serenay SarÄ±kaya uyanamadÄ±ÄŸÄ± için 12 Mart'taki YGS'ye giremedi.