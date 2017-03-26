Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/03/2017 22:44

YÄ±lmaz ErdoÄŸan MÃ¼nakaÅŸa oyunuyla Londra'da tiyatroseverlerle buluÅŸtu

yÄ±lmaz erdoÄŸan

ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen YÄ±lmaz ErdoÄŸan, tek kiÅŸilik gÃ¶sterisi 'MÃ¼nakaÅŸa' ile Londra'daki hayranlarÄ±yla buluÅŸtu.

Avrupa AjansÄ± (AVA) Londra- Ünlü sanatçÄ± YÄ±lmaz ErdoÄŸan yaÅŸamÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± tiyatro oyunu "MünakaÅŸa" ile Londra'da hayranlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. 29 yÄ±llÄ±k tiyatro geçmiÅŸini taçlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tiyatro oyunuyla KöyceÄŸiz’deki yeni yaÅŸamÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, salondaki izleyicileri gülme krizine soktu. Londra O2 indigo’da izleyicilerle buluÅŸan YÄ±lmaz ErdoÄŸan, 12 yÄ±llÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan tiyatroseverlere eÄŸlenceli bir akÅŸam yaÅŸattÄ±. Gösterilen ilginin büyük olduÄŸu tiyatro oyununda kahkahalar havada uçuÅŸtu. Divaa Events'in düzenlediÄŸi gösteriye gösterilen ilgi yoÄŸundu. 

 

 

 

 

 

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