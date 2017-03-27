Survivor'da dÃ¼n akÅŸam dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kim kazandÄ± o isimler potada

En Ã§ok izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da dÃ¼n akÅŸam dokunulmazlÄ±k oyunu oynandÄ±. Oyunun kazananÄ± Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± oldu

Gönüllülerin Cumartesi günü kaybettiÄŸi dokunulmazlÄ±k oyunu sonucunda adÄ± en çok yazÄ±lan isim Erdi olmuÅŸtu. Bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanan TuÄŸçe ise Berna'nÄ±n adÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Dün akÅŸam kaybedilen ikinci kaybedilen dokunulmazlÄ±k oyununda ise takÄ±m oylamasÄ±ndan çÄ±kan isim Bulut oldu. Bireysel dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan Volkan ise Gökhan ismini vererek potanÄ±n son adayÄ±nÄ± belirlemiÅŸ oldu. Bu kararÄ±n ardÄ±ndan potada Erdi, Berna, Bulur ve Gökhan elenme adayÄ± olarak potada yer alÄ±yor

Åžiddetli yaÄŸmur yarÄ±ÅŸmacÄ±lara zor anlar yaÅŸattÄ±

Dominik'te ÅŸiddetini hiç kaybetmeden sürekli yaÄŸan yaÄŸmur yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n bütün sinir sistemini daÄŸÄ±ttÄ±. Hem uykusuzluk çeken hem de sürekli Ä±slak bir vaziyette gezmek zorunda kalan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar zor günler geçirdi. Ä°kinci gün gerçekleÅŸen dokunulmazlÄ±k oyununda ise tam anlamÄ±yla titreyerek sahaya çÄ±kan iki takÄ±m oyuncularÄ± soÄŸuktan ÅŸikayetçiydi.