Serenay SarÄ±kaya da YGS'ye geÃ§ kalmÄ±ÅŸ

Sosyoloji dalÄ±nda eÄŸitim almak isteyen gÃ¼zel oyuncu Serenay SarÄ±kaya YGS'ye geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in giremedi

Posta Gazetesinin haberine göre güzel oyuncu Serenay SarÄ±kaya geç uyandÄ±ÄŸÄ± için 12 Mart'ta yapÄ±lan YükseköÄŸrenim GeçiÅŸ SÄ±navÄ±na (YGS) yetiÅŸemedi. Fi adlÄ± dizinin çekimleri nedeniyle yoÄŸun bir tempo içinde olan SarÄ±kaya Eylül'den bu yana hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± önemli sÄ±nava yetiÅŸemedi.

Serenay SarÄ±kaya kimdir?

25 yaÅŸÄ±ndaki model - oyuncu Serenay SarÄ±kaya 1 Temmuz 1991 doÄŸmuÅŸtur.EkranlarÄ±n önemli reklam ve dizi projelerinde yer alan Serenay SarÄ±kaya aslen AnkaralÄ±dÄ±r.

Güzel oyuncu ve model Serenay SarÄ±kaya 15 yaÅŸÄ±ndayken katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir güzellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda jüri özel ödülünü aldÄ±. AynÄ± yÄ±llarda Plajda adlÄ± bir sinema filminde rol alarak oyunculuÄŸa adÄ±m attÄ±.

Ä°lk oyunculuk deneyimini ÅžaÅŸkÄ±n (2006) filmiyle kazanan SarÄ±kaya, sonrasÄ±nda Plajda (2008) filminde rol aldÄ±. Ä°lk kez Sinan Çetin'in Peri MasalÄ± (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuÄŸuna baÅŸladÄ± ve yine aynÄ± yÄ±l Sinan Çetin tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan Limon AÄŸacÄ± (2008) dizisinde ilk baÅŸrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardÄ±ndan AdanalÄ± (2008-2010) dizisinde rol almaya baÅŸladÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda düzenlenen Miss Turkey yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Gizem Memiç'in ardÄ±ndan ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarÄ±ÅŸmasÄ±nda temsil etmeye hak kazandÄ±. ArdÄ±ndan Lale Devri (2010-2012) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin baÅŸrolünde yer alarak popüleritesini arttÄ±rdÄ±. EjderhanÄ± NasÄ±l EÄŸitirsin filminde seslendirme yapan SarÄ±kaya Behzat Ç. Ankara YanÄ±yor filminde de rol aldi.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra SarÄ±kaya, reklam filmlerinde de yer aldÄ± ve bazÄ± önemli markalarÄ±nda reklam yüzü oldu. 2014 yÄ±lÄ±nda GQ Türkiye tarafÄ±ndan yÄ±lÄ±n kadÄ±nÄ± seçildi. Bugüne kadar iki AltÄ±n Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayÄ±da ödül kazandÄ±.