Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/03/2017 13:55

Asena yeni baÅŸlangÄ±Ã§ yapmak iÃ§in geÃ§miÅŸine bÃ¶yle sÃ¼nger Ã§ekecek

asena

ÃœnlÃ¼ oryantal Asena, internetteki ateÅŸli pozlarÄ±nÄ± silerek Hasan Dere ile yeni bir hayata baÅŸlamak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ünlü dansöz Asena, Google ve çeÅŸitli sitelerdeki ateÅŸli pozlarÄ±nÄ± sildirmek ve sevgilisi Hasan Dere ile yeni bir baÅŸlangÄ±ç yapmak için harekete geçti. FotoÄŸraflarÄ± sildirme iÅŸleminin bedeli ise bin dolar ile 25 bin dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

 

 

 

Asena, yarÄ± çÄ±plak olduÄŸu dansöz kÄ±yafetiyle verdiÄŸi ateÅŸli pozlardan kurtulmak ve bembeyaz bir sayfa açmak için kesenin aÄŸzÄ±nÄ± açmayÄ± düÅŸünüyor. FotoÄŸraf sildirme iÅŸlemi çok pahalÄ± olsa da evli çÄ±kan sevgilisi Hasan Dere ile yepyeni bir baÅŸlangÄ±ç yapmak istiyor.

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