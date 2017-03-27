Demet AkalÄ±n'dan zehir zemberek sÃ¶zler kocasÄ± ikinci Ã§ocuk isteyemeyecek

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n, Ã§ocuÄŸu doÄŸduÄŸundan sonra kendisinin daha Ã§ok yorulduÄŸunu ve 100 yaÅŸÄ±nda hissettiÄŸini belirterek Ã§ocuk istemediÄŸini sÃ¶yledi

Magazin gündeminden hiç düÅŸmeyen ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n yine bomba gibi bir açÄ±klama yaptÄ±. Çok yorulduÄŸunu kendini 100 yaÅŸÄ±nda gibi hissettiÄŸini ve çocuk istemediÄŸini belirtti.Demet AkalÄ±n, hayattan çok yorulduÄŸunu dile getirmek için "Bittim, kendimi 100 yaÅŸÄ±nda gibi hissediyorum" dedi. 2. çocuk istemediÄŸini de dile getirirken kocasÄ±nÄ±n 2. çocuk isterse kendisini boÅŸayÄ±p yeni biriyle evlenmesini bile göze aldÄ±.

Kaynak: UçankuÅŸ