Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/03/2017 14:46

TÃ¼lin Åžahin Mehmet Ã–zer Ã§iftinin ayrÄ±lÄ±k nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼lin Åžahin Mehmet Ã–zer Ã§ifti

Ã–rnek Ã§ift olarak gÃ¶sterilen TÃ¼lin Åžahin ile Mehmet Ã–zer'in boÅŸanma kararÄ±nÄ±n altÄ±ndan Åžahin'in Ã§ocuk istememesi Ã§Ä±ktÄ±

Ünlü manken Tülin Åžahin ile eÅŸi Mehmet Özer bir hafta önce evleri ayÄ±rÄ±nca, boÅŸanma dedikodularÄ± jet hÄ±zÄ±yla yayÄ±ldÄ±. Ä°kilinin ayrÄ±lma kararÄ± almasÄ±nÄ±n nedeni Åžahin'in çocuk sahibi olmak istememesiymiÅŸ. Tülin Åžahin'in eÅŸi Mehmet Özer, çocuk sahibi olmak isteyince ünlü manken bu fikre karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ ve vücudunun bozulmasÄ±nÄ± istemediÄŸinden anne olmayÄ± reddetmiÅŸ. Bunun üzerine ikili yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸ.

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