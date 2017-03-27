Nurella isyan etti programda fotoÄŸrafÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na Ã§ok kÄ±zdÄ±

Ä°ÅŸte Benim Stilim programÄ±ndan ayrÄ±lan Nur YerlitaÅŸ, fotoÄŸrafÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± Ã¼zerine kÄ±zarak paylaÅŸÄ±mda bulundu

Ünlü modacÄ± Nur YerlitaÅŸ, 'Ä°ÅŸte Benim Stilim' yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±. NurellasÄ±z yapÄ±lan ilk programda, yerine fotoÄŸrafÄ± konuldu. Nurella bunu görünce çok sinirlendi ve Instagram'da video paylaÅŸtÄ±.Nur YerlitaÅŸ, fotoÄŸrafÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce ÅŸoke oldu. ÇektiÄŸi videonun altÄ±na "Ben öldüm mü ya? FotoÄŸrafÄ±mÄ± bile kullanÄ±yorlar. Hadi Bahar aÄŸla" diyerek tepki gösterdi.

Ä°ÅŸte Nur YerlitaÅŸ'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±: