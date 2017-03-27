FETÃ– maÄŸduruyum dedi Ä°mparator mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iadesini istiyor

6 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ä°brahim TatlÄ±ses, FETÃ– maÄŸduru olduÄŸunu belirterek icra yoluyla satÄ±lan mal varlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in isyan etti

Ä°brahim TatlÄ±ses 2010 yÄ±lÄ±nda Ahmet Özbey'den 6 milyon dolar deÄŸerinde uçak satÄ±n almÄ±ÅŸ, ancak çürük olduÄŸunu fark edince uçaÄŸÄ± iade etmek istemiÅŸti. Ä°ade iÅŸlemi gerçekleÅŸmeyince uçaÄŸÄ±n parasÄ±nÄ± ödemeyen ünlü türkücünün villasÄ±na tedbir kararÄ± konuldu ve icra yoluyla satÄ±ldÄ±. YargÄ±ya baÅŸvurup satÄ±ÅŸÄ±n iptalini isteyen TatlÄ±ses, bu talebi de reddedilince sosyal medyada isyan etti: "Beni vuracaklarÄ± zamandan bile haberleri vardÄ±. BakÄ±yorum o zamanÄ±n emniyet müdürü, içiÅŸleri bakanÄ±, savcÄ±larÄ±, hakimleri ÅŸimdi hepsi aranÄ±yor. Kimisi mahkemede yargÄ±lanÄ±yor, kimisi cezaevinde, kimisi de firari! E benim ne günahÄ±m vardÄ± da hem vuruldum, hem uçaÄŸÄ±mÄ±z gitti, hem evlerimde haciz var? Benim bildiÄŸim YargÄ±tay kararlarÄ± 1.5-2 seneden önce karara baÄŸlanmaz.

"6 SENEDÄ°R ÇALIÅžMIYORUM"

NasÄ±l oluyor da itiraz talebimizi 54 günde reddettiler? Dosyalar incelenmeden talebin reddine karar veriliyor. Neden bu Ahmet Özbey yakalanmÄ±yor? DamadÄ± firari, kÄ±zÄ± ÅŸu an cezaevinde, kendisi ortada dolaÅŸÄ±yor ve ha bire evlerime, hesaplarÄ±ma avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla haciz koyduruyor. 6 senedir çalÄ±ÅŸmÄ±yorum, neyle geçiniyorum kimsenin bunu sorduÄŸu yok. MallarÄ±mÄ±n geri verilmesini istiyorum."