Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/03/2017 15:46

Survivor'da bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz 49. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Survivor

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu akÅŸam Ã¶dÃ¼l oyunu oynanacak

TV8 kanalÄ±nÄ±n reyting rekoru kÄ±ran yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor’Ä±n 49. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Survivor'da ödül oyunu öncesi ise Acun’dan yarÄ±ÅŸmacÄ±lara çok büyük bir jest geldi. Ödülü tahmin edebilen yarÄ±ÅŸmacÄ± üç hafta boyunca çift ödül alma hakkÄ± elde edecek.

OYUN ALANINDA GERGÄ°NLÄ°K

YarÄ±ÅŸa çÄ±kan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar gözleri kapalÄ± bir ÅŸekilde takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n direktifleri sayesinde parkuru tamamlamaya çalÄ±ÅŸacak. KomutlarÄ±n bir hayli önem kazandÄ±ÄŸÄ± oyunda her hata kötü sonuçlar doÄŸuracak. Nitekim de öyle oluyor. Gönüllüler ve Ünlüler bir hayli sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor ve parkurda sesler yükseliyor.

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

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